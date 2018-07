Igreja evangélica em Carapicuíba acolhe gays, prostitutas “e todos aqueles que são repudiados”

Um abraço apertado e o desejo de boas vindas é o cartão de visita para quem chega à Igreja Ministério Redenção Incluir em Cristo, no Centro de Carapicuíba. O gesto é bastante simbólico para os frequentadores da igreja evangélica inclusiva, que acolhe os excluídos das igrejas convencionais.

Com apenas dois anos em Carapicuíba, o Ministério Redenção é a igreja que abriu suas portas para os excluídos e para a comunidade LGBT+ na cidade.

Todos os seus membros e frequentadores são orientados a anunciar o amor de Cristo e lutar para combater o preconceito e as injustiças contra as minorias sexuais.

Leandro Vital, homossexual, 36 anos é presbítero da igreja explica que prostitutas, dependentes químicos, moradores de rua, homossexuais, heterossexuais e “todos aqueles que são repudiados na sociedade” são bem-vindos. “Nós levamos o amor de Cristo para aqueles que não tem mais esperança e que são excluídos”.

Através de seu ministério, o presbítero afirma que também atua na região para combater a desigualdade social e o preconceito contra as minorias sociais, sem distinção de cor, raça, crença, classe social e orientação sexual.

A igreja, nos dias 28 e 29 de julho, realizará o 1º Congresso Pentecostal de Adoradores para héteros e gays.

Neste evento contará com a participação de diversas igrejas inclusivas como: Congregação Diante do Senhor, Avivamento Inclusivo e a Igreja Todos Iguais da cidade de São Paulo; Igreja Apostólica Novo Templo de Guarulhos; Mergulho Inclusivo de São Vicente e do Ministério Anunciando Salvação do Rio de Janeiro.

O Ministério Redenção Incluir em Cristo, fica localizado na rua Nelson Neves Fonseca, 134 – 1º Andar – Centro de Carapicuíba. Os encontros são sempre às quintas-feiras, 20h e aos domingos, 18h.