Imóveis da Vila São Miguel, em Barueri, serão regularizados

Mais de 40 famílias da Vila São Miguel, em Barueri, receberão as matrículas dos seus imóveis. A Secretaria de Habitação da Prefeitura de Barueri (Sehab) está na reta final da regularização fundiária do local.

A matrícula do lote é um documento oficial, emitido pelo Cartório de Registo de Imóveis, que dá às famílias a segurança jurídica como proprietário, valorizando a propriedade e proporcionando maior desenvolvimento social e econômico.

Além da Vila São Miguel, a Prefeitura de Barueri está implementando a regularização fundiária também na Vila Imbaúva, no Parque Viana, com 19 lotes; na Vila Ricardo Reis, no Jardim Tupan, com 16 lotes; e na Vila Ana Neri, no Parque Imperial, com 51 lotes. Também estão em processo na Vila Lorena e na Vila Guarantam, no Engenho Novo; no Centro; Vila Sol, no Tupanci; e Parque Brasil Imperial, no Parque Imperial.

