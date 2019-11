Inauguração da decoração de Natal de Osasco é adiada para dia 29

A inauguração da tradicional decoração de Natal de Osasco foi adiada para o dia 29, próxima sexta-feira, a partir das 19h, no bulevar Ulisses Dante Batiston, em frente ao Paço Municipal.

O evento aconteceria nesta sexta (22), mas a alteração da data foi anunciada na tarde desta quarta-feira (20) pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura, responsável pela programação natalina.

Com o tema “Natal Iluminado de Osasco”, serão decorados o bulevar, a fachada do Paço Municipal e o Viaduto Metálico. No bulevar ficarão os principais símbolos natalinos: árvore de Natal, papai noel e o presépio.

Programação de Natal de Osasco

Junto com a decoração natalina, o Fundo Social realizará uma programação especial denominada “Sonhos de Natal”, tema adotado pela atual administração e que compreenderá um rodízio de apresentações de corais, orquestras, danças artísticas e peças teatrais.

As apresentações acontecerão sempre às sextas, sábados e domingos, dias 29 e 30/11, e 1, 6, 7, 8, 13, 14 e 15/12, a partir das 19h.

Na semana que antecede o Natal serão realizadas na sexta, sábado e domingo, dias 20, 21 e 22/12, respectivamente, a partir das 19h.

Entrega de brinquedos

A tradicional entrega de brinquedos ocorrerá no Ginásio de Esportes Professor José Liberatti, na Rua Jubair Celestino, 150, em Presidente Altino, nos dias 11, 12 e 13/12, em dois horários, às 8h e às 14h, com a presença do Papai Noel.

Ao todo serão distribuídos 70 mil brinquedos para crianças da rede municipal de ensino.

SERVIÇO

Decoração “Natal Iluminado de Osasco”

Inauguração: sexta-feira, 29/11

Horário: 19h

Paço Municipal – Avenida Bussocaba, 300 – Vila Campesina

Gratuito