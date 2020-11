Incêndio danifica capela projetada por Oscar Niemeyer em Osasco

Na tarde desta segunda-feira (2), Dia de Finados, um incêndio atingiu a Capelinha, no Jardim Helena Maria, em Osasco. A obra, arquitetada por Oscar Niemeyer, foi completamente danificada pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Uma das possíveis causas do incêndio foi a grande quantidade de velas, que são produzidas com parafina (material altamente inflamável), acesas ao mesmo tempo.

Não houve feridos e o local foi interditado pela Defesa Civil. A população voltou a acender velas no monumento mesmo após o incêndio e a interdição da Capelinha.

