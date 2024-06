Incêndio de grandes proporções atinge edifício comercial em Barueri

Um incêndio atingiu um prédio comercial, na Vila São Luiz, em Barueri, na tarde desta terça-feira (18). A fumaça pode ser vista a quilômetros de distância.

O Corpo de Bombeiros mobilizou cinco equipes para controlar o fogo, na avenida Cachoeira, altura do número 1.200. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio e se há vítimas.

Nas redes sociais, moradores do entorno e pessoas que passam pela região compartilharam imagens da extensa nuvem de fumaça que toma o céu na região de Barueri.