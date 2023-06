Incêndio de grandes proporções destrói casas em comunidade no Santa Maria, em Osasco

Incêndio de grandes proporções destrói casas em comunidade no Santa Maria, em...

Na manhã desta quarta-feira (7), um incêndio de grandes proporções atingiu uma comunidade localizada no Jardim Santa Maria, em Osasco. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para atender a ocorrência, na rua Teotônio Vilela, por volta das 5h50. Foram mobilizados para conter as chamas 42 profissionais e 14 viaturas da corporação. O fogo já foi completamente extinguido.

A Prefeitura de Osasco informou ao G1 que 15 casas ficaram destruídas na comunidade que está localizada às margens do Rodoanel Mario Covas. Equipes de todas as secretarias foram mobilizadas. Segundo a administração municipal, as famílias desabrigadas serão encaminhadas aos Centros de Acolhimentos da cidade.

Também foi montado um centro de apoio no Ceu das Artes Primeiro de Maio para prestar apoio às famílias atingidas. “A Prefeitura já tem projeto de urbanização para intervenção na área. Ele está na fase de licitação”, diz, em nota.