Incêndio destrói galpão de materiais recicláveis em Carapicuíba

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de materiais recicláveis, na manhã desta quinta-feira (3), na Vila Menck, em Carapicuíba. Ninguém ficou ferido, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O galpão está localizado na Estrada do Adorno. O fogo assustou vizinhos e até moradores de bairros do entorno, de onde também conseguiram ver as chamas e muita fumaça.

Ao menos 46 bombeiros foram acionados e 14 viaturas foram enviadas para atender a ocorrência e controlar o fogo. Não há informações sobre o que poderia ter causado as chamas.

