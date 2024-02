Ingressos para o derby entre Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri já estão à venda

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira (14) a abertura da venda geral dos ingressos para o Derby contra o Corinthians, que será disputado na Arena Barueri neste domingo (18), às 18h. O torcedor pode adquirir as entradas no site oficial do clube. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista 2024.

Os preços variam de R$40,00 a R$140,00, com meias-entradas e inteiras.

O Palmeiras segue mandando seus jogos em Barueri devido às más condições do gramado do Allianz Parque. O clube já anunciou que não voltará para seu estádio até que as alterações sejam realizadas.