Ingressos para parque aquático são vendidos a R$ 20 mais dois quilos de alimentos em Cotia

O parque aquático Thermas da Mata, em Cotia, abriu uma nova etapa de arrecadação de alimentos para famílias carentes afetadas pela crise da pandemia do novo coronavírus. Agora, ingressos para curtir o local após o fim da quarentena são vendidos por apenas R$ 20 mais a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal, açúcar e fubá).

Os tickets são limitados e poderão ser usados em qualquer dia da semana após a reabertura, com validade até outubro.

Todo o alimento recebido será doado para o Fundo Social de Solidariedade do município para ser distribuído para as famílias carentes, segundo a direção do parque.

Publicidade

Os ingressos poderão ser trocados no drive thru montado na portaria do parque até 30 de abril, das 8h30 às 17h. O parque aquático Thermas da Mata fica na Estrada do Morro Grande, 3.000. O telefone é (11) 4616-2878.