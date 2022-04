Inscrições abertas em concurso público com 58 vagas na Prefeitura de Carapicuíba

Estão abertas as inscrições no concurso público da Prefeitura de Carapicuíba com 58 vagas em diversas áreas.

publicidade

As oportunidades são para os cargos de auxiliar administrativo (24), agente de apoio educacional (30), borracheiro (1), mecânico de auto (1), engenheiro elétrico (1) e médico – medicina do trabalho (1).

Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de maio, no site da RBO Concursos (https://www.concursosrbo.com.br/). A Taxa de inscrição é de R$ 29,44.

publicidade

Lei os editais completos aqui para auxiliar administrativo e aqui para demais áreas.