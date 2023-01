Inscrições abertas em concurso público com 84 vagas na Prefeitura de Carapicuíba

Começam nesta quinta-feira (26) as inscrições no concurso público da Prefeitura de Carapicuíba com 84 vagas em diversas áreas.

As vagas são para os cargos de cuidador de paciente (16), técnico de enfermagem PSF (10), médico generalista ESF/PSF (8), motorista (7), cozinheiro(a) (6), fonoaudiólogo (5), terapeuta ocupacional (5), auxiliar de saúde bucal (5), ajudante geral (4), instrutor de práticas desportivas (4), médico pediatra (4), agente de trânsito (3) e artífice – encanador (2).

Há ainda oportunidades para técnico em prótese dentária, topógrafo, advogado, bibliotecário e engenheiro agrônomo.

Além da remuneração, a Prefeitura de Carapicuíba oferece benefícios como vale transporte, vale sacolão e cesta básica. Já a jornada de trabalho é de 40 horas semanais para a maior parte das vagas.

Saiba como se inscrever no concurso público em Carapicuíba:

As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de março, no site da RBO Concurso. As taxas variam entre R$ 8 e R$ 29, de acordo com o nível da oportunidade. Leia o edital.