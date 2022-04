Inscrições abertas em Cotia para oficina gratuita de narrativas desenhadas

Estão abertas as inscrições na oficina gratuita ‘Narrativas Desenhadas’ para crianças entre 5 e 13 anos, em Cotia. O projeto cultural foi contemplado pelo Edital Palhaço Palhareco, lançado pela Secretaria de Cultura e Lazer com recursos da Lei Federal Aldir Blanc.

A oficina será realizada no dia 30 de abril, das 14h às 15h30. Para participar é preciso se inscrever na Biblioteca Comunitária Mirizartes, que fica no Parque Linear do bairro Parque Miguel Mirizola. A oficina também acontecerá no local.

O objetivo da oficina é possibilitar que os participantes possam expressar desejos, ideias e palavras utilizando recursos expressivos e, todo este material será a matéria-prima de construção de um livro todo feito com recursos artísticos.

Serviço

Oficina gratuita “Narrativas Desenhadas” em Cotia /

Data: 30 de abril – das 14h às 15h30 /

Inscrições e oficina: Biblioteca Comunitária Mirizartes (Parque Linear do Miguel Mirizola) /

Vagas limitadas /

Público-alvo: crianças de 5 a 13 anos