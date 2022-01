Inscrições abertas em Osasco para o Casamento Comunitário

Estão abertas as inscrições para a 28ª edição do Casamento Comunitário, organizado pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Osasco. Podem participar apenas moradores da cidade.

Os interessados devem comparecer ao Espaço Mãos do Futuro (Rua Deputado Emílio Carlos, s/nº, Vila Campesina) com documentos pessoais originais e um comprovante de endereço atualizado em nome de um dos noivos.

Os solteiros devem apresentar certidão de nascimento original (atualizada em 90 dias), RG, CPF e comprovante de endereço atualizado em nome do noivo ou da noiva, carteira profissional do noivo e da noiva e atestado/comprovante salarial dos noivos.

Viúvos devem levar certidão de casamento e certidão de óbito do conjugue (se estiver em bom estado de conservação, não é necessário atualização), RG, CPF e comprovante de endereço atualizado em nome do noivo ou da noiva, carteira profissional do noivo e da noiva e atestado/comprovante salarial dos noivos.

Já divorciados precisam apresentar certidão de casamento anterior com averbação de divórcio (atualizada em 90 dias), RG, CPF e comprovante de endereço atualizado em nome do noivo ou da noiva, carteira profissional do noivo e da noiva e atestado/comprovante salarial dos noivos .

O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, e das 14h as 16h. Mais informações podem ser consultadas pelo telefone (11) 3652-9400.

Serviço

28º Casamento Comunitário de Osasco

Inscrições a partir de segunda-feira 17/01 /

Local: Espaço Mãos do Futuro / Rua Deputado Emílio Carlos, s/n – Vila Campesina (ao lado do Viaduto Metálico) /

Informações: (11) 3652-9400