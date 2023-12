Inscrições abertas em processo seletivo com 273 vagas de agente de saúde em Osasco

Estão abertas as inscrições do processo seletivo 002/2023 para preencher 263 vagas de agente comunitário de saúde e 10 vagas para agente de combate às endemias, na Prefeitura de Osasco. A remuneração para ambos os cargos é de R$ 2.864,40.

Além do salário, são oferecidos cesta básica mensal, auxílio transporte e vale cesta de Natal aos contratados. Os candidatos devem ter o ensino médio completo e residir na área de atuação.

As inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Osasco podem ser feitas até o dia 8 de janeiro de 2024, no site da Fundação Vunesp, com taxa de R$ 67,90. Leia aqui o edital completo.