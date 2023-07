Inscrições abertas para curso gratuito de Libras em Osasco

A Secretaria de Assistência Social de Osasco abriu hoje as inscrições para nova turma do curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras). A iniciativa faz parte do projeto “Libras para Todos”, que tem o objetivo de promover a inclusão social da pessoa com deficiência.

Podem fazer o curso pessoas com idade acima de 14 anos, deficientes auditivos e ouvintes, além de profissionais de qualquer área.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 20/8 diretamente no CRAS em que se deseja frequentar o curso ou por meio do link https://forms.gle/gdJ6wo5dGsJ4mp398.

A aula inaugural será realizada dia 2 de setembro, às 14h, no Centro de Formação dos Professores de Osasco (CEFOR), localizado na Avenida Marechal Rondon, 263 – Centro de Osasco.

Mais informações podem ser obtidas na Coordenação do Projeto “Libras Para Todos”, através do telefone (11) 2183-6728, falar com Jaqueline, ou na Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Dom Ercílio Turco, 180, Jardim Bela Vista.

