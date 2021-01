Inscrições abertas para mais de 10 cursos online grátis em Osasco

Os cursos são oferecidos pelo Portal do Trabalhador de Osasco em parceria com a Fatec

O Portal do trabalhador de Osasco, da Secretaria de Emprego, Trabalho e renda, está com vagas abertas para mais de 10 cursos gratuitos de qualificação profissional à distancia, em parceria com a Faculdade de Tecnologia (Fatec).

As vagas são para preencher novas turmas para o mês de fevereiro. Entre os cursos oferecidos estão: auxiliar administrativo, auxiliar de logística, atendimento ao cliente, administração financeira, empreendedorismo, portaria, técnicas de vendas, sistema de gestão de qualidade, técnicas de liderança, gestão de processos, básico em informática (Pacote Office), finanças pessoais e oficinas de Marketing Pessoal, Processo seletivo, Elaboração de Currículo e Educação Financeira.

Os interessados devem ter 14 anos ou mais, fazer a inscrição exclusivamente pelo site www.setre.cursos.fatecosasco.edu.br e esperar os conteúdos de fevereiro serem liberados. Ao final do curso, que será 100% online, o aluno receberá um certificado de conclusão.

