Inscrições abertas para o Cursinho Popular de Jandira, que prepara estudantes para ENEM e FUVEST

O Cursinho Popular de Jandira está com inscrições abertas para o pré-vestibular 2024 já estão abertas. As aulas são gratuitas e têm como objetivo a preparação de estudantes para exames como o ENEM, FUVEST e outros vestibulares.

“As aulas buscam apoiar as pessoas que tiveram uma educação básica deficiente e desejam aprender o máximo de informações possíveis sem necessitar pagar por este serviço”, explica a administração municipal de Jandira.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de março, por meio do preenchimento DESTE FORMULÁRIO. Contudo, ressalta-se que há 150 vagas disponíveis, com possibilidade de ampliação.