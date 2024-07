Inscrições abertas: SESI Osasco tem vagas gratuitas para Educação de Jovens e Adultos

O SESI Osasco está com 482 vagas gratuitas para a Nova Educação de Jovens e Adultos (Nova EJA) e EJA Profissionalizante. As novas turmas começam em agosto.

publicidade

A Nova EJA abrange o ensino fundamental anos finais, que vão do 6º ao 9º ano, e o ensino médio, do 1° ao 3º ano. Já a EJA Profissionalizante é oferecida em parceria com o SENAI-SP e disponibiliza certificação profissional em um dos cursos disponíveis no programa, tais como assistente de RH, costureiro sob medida, controlador e programador de produção, entre outros.

O tempo para conclusão nos dois programas é de até 12 meses, variando de acordo com o estágio de cada aluno. Em ambos, 80% dos estudos serão a distância e os outros 20% ocorrerão em encontros presenciais.

Como se inscrever no Novo EJA pelo SESI Osasco:

publicidade

A idade mínima para ingressar nos anos finais do ensino fundamental é de 15 anos e de 18 anos para o ensino médio. Com relação ao Eja Profissionalizante, o SESI-SP priorizará trabalhadores da indústria.

Os interessados podem se matricular até o dia 26 de julho exclusivamente no site do SESI-SP www.sesisp.org.br.

SERVIÇO

publicidade

Nova EJA e EJA Profissionalizante

Inscrições até 26 de julho no site do SESI-SP (www.sesisp.org.br)

Mais informações: 0800 876 8894 ou WhatsApp: (11) 98125-6775

publicidade

Horário de atendimento: das 8h às 17h – de segunda a sexta-feira