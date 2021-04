Inscrições de jovens na JUCO acontecem nesta terça e quarta

Serão realizadas nesta terça e quarta-feira, dias 6 e 7 de abril, as inscrições para a formação da nova turma da JUCO (Juventude Cívica de Osasco). Os jovens classificados serão matriculados no Curso de Iniciação ao Aprendizado Profissional oferecido pela entidade.

Os interessados devem ter entre 15 e 16 anos e meio, morar e estudar em Osasco, além de realizar uma prova de seleção, prevista para acontecer nos dias 14 e 15 de abril. O exame reunirá questões de Língua Portuguesa, Matemática e conhecimentos gerais.

Já o curso tem duração de 4 meses e as aulas da nova turma estão previstas para começarem no dia 19 de maio. Nesse período, os alunos receberão ensino gratuito de preparação profissional com oficinas de informática, debates, palestras, entre outras atividades. Após conclusão, os jovens são indicados para realizar estágio em empresas parceiras da entidade em Osasco e região.

Inscrições na JUCO:

Os interessados em realizar o processo seletivo para formação da nova turma de alunos da JUCO devem comparecer na sede da instituição (Rua Rubens do Amaral, 180/200, Jardim Bela Vista) nesta terça e quarta-feira, dias 6 e 7.

Para evitar aglomerações, as inscrições serão realizadas mediante a distribuição de senhas, que ocorrerá das 8h às 16h em ambos os dias. Para retirar a senha, é necessário que o jovem apresente o RG. Além disso, o uso de máscara será obrigatório.

