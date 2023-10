Inscrições em concurso público com 356 vagas na Prefeitura de Osasco vão até dia 23

Inscrições em concurso público com 356 vagas na Prefeitura de Osasco vão...

Estão abertas as inscrições no concurso público 02/2023 da Prefeitura de Osasco, que visa preencher 356 vagas em diversos cargos. Os salários variam entre R$ 1.521 e R$ 6.904, de acordo com a função.

Quem tem ensino fundamental pode concorrer às vagas de ajudante geral (150 vagas), motorista de transportes leves (40), motorista de transportes pesados (30), pedreiro (20), coveiro (16), encanador (10), eletricista (10), pintor (10), carpinteiro (10), motorista de funerária (10) e serralheiro (5). para candidatos com ensino médio há 5 vagas de agente funerário.

O concurso público abre também duas vagas para técnico em agrimensura, que exige ensino médio completo e curso técnico na área e registro no Crea-SP. Já as oportunidades para quem tem ensino superior são: engenheiro civil (12), arquiteto (12), engenheiro agrônomo (5), engenheiro ambiental (5), engenheiro eletricista (2) e geógrafo (2).

Além da remuneração, a Prefeitura de Osasco oferecerá aos profissionais benefícios como cesta básica mensal, auxílio transporte, vale cesta Natal.

Seleção e inscrições no concurso público da Prefeitura de Osasco:

O processo seletivo será feito por meio de prova objetiva com questões de conhecimentos gerais e específicos. Para alguns cargos, como motorista, eletricista e encanador, haverá prova prática.

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de outubro, no site da Fundação Vunesp. A taxa para os cargos de nível fundamental e médio é de R$ 54,90, para nível técnico é de R$ 67, 90 e superior R$ 98,80. Leia o edital aqui.