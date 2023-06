Inscrições em concurso público com vagas para professores em Osasco, Carapicuíba e Itapevi vão até terça (12)

Inscrições em concurso público com vagas para professores em Osasco, Carapicuíba e...

Termina nesta terça-feira (12) o prazo para se inscrever no concurso público com 15 mil vagas para professores efetivos na rede estadual de ensino de São Paulo. Na região, são oferecidas 750 vagas.

As oportunidades são para lecionar as disciplinas de: Biologia, Ciências, Educação Artística, Educação Especial, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia.

Em Carapicuíba, serão contratados para jornada de 40 horas 204 professores (ampla concorrência) e 13 (pessoa com deficiência). Já para a jornada de 25 horas, há 61 vagas de ampla concorrência e quatro para PcD.

Na cidade de Osasco, são 163 vagas de ampla concorrência e 10 para PcD, na jornada de 40 horas. Há ainda 43 vagas de ampla concorrência e três para PcD, na jornada de 25 horas.

Em Itapevi, o concurso público abre 126 vagas de ampla concorrência e nove PcD para professores que desejam trabalhar 40 horas, e 52 vagas de ampla concorrência e três para PcD, na jornada de 25 horas. Já em Taboão da Serra, serão contratados 179 professores para a jornada de 40 horas e 59 para trabalhar 25 horas.

Seleção e inscrições no concurso público com vagas para professor na rede estadual de ensino:

As provas objetiva e discursiva do concurso serão realizadas no dia 6 de agosto. O concurso prevê envio de prova técnica em formato de videoaula e títulos para classificação.

Os interessados devem se inscrever no site da Vunesp até o dia 12 de junho, com taxa de inscrição de R$ 40 para opção única de disciplina e R$ 60 para duas. O edital está disponível aqui.