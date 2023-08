Inscrições em concurso público da Prefeitura de Osasco vão até segunda (7)

Termina nesta segunda-feira (7) o prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Osasco que abre 625 vagas em diversos cargos na área da Saúde. Além da remuneração, são oferecidos benefícios como cesta básica, auxílio transporte, prêmio incentivo e vale-cesta de Natal.

São oferecidas 30 vagas de enfermeiro, 150 para técnico de enfermagem, 23 para nutricionista, 362 de médico (em 34 especialidades), 50 para técnico de farmácia, cinco de terapeuta ocupacional e cinco de técnico de imobilização ortopédica.

A seleção do concurso público da Prefeitura de Osasco será feita por meio da aplicação de prova objetiva.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), onde podem ser encontradas mais informações e o edital. A taxa varia entre R$ 68,50 e R$ 98,80, de acordo com o cargo pretendido.