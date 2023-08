Inscrições em concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo terminam nesta terça

Vão até terça-feira (8) as inscrições no concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que oferece 88 vagas de oficial de justiça com salário de R$ 8.804,00. Na região, há oportunidades para trabalhar nas comarcas de Osasco, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Jandira.

A jornada do oficial de justiça será de 40 horas semanais. Além da remuneração, serão oferecidos auxílios para saúde, transporte e alimentação.

Para participar do concurso público é necessário ter 18 anos ou mais e ensino superior completo em qualquer curso com instituição reconhecida pelo MEC.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente no site da Fundação Vunesp e a taxa é de R$ 96. Leia o edital.

