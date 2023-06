Inscrições em processo seletivo com vagas de assistente social em Carapicuíba vão até dia 15

Inscrições em processo seletivo com vagas de assistente social em Carapicuíba vão...

O prazo para as inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Carapicuíba com vagas de assistente social termina nesta quinta-feira, 15 de junho.

O salário oferecido é de R$ 2.586,20 para jornada de trabalho de 30 horas semanais, mais benefícios como cesta básica no valor de R$ 340, sacola básica de 40 kg e vale transporte.

Para participar do processo seletivo é necessário ser maior de 18 anos, ter ensino superior completo em Serviço Social e Registro Ativo no CRESS.

As inscrições devem ser feitas no site www.concursosrbo.com.br, com taxa de R$ 29. Leia aqui o edital.