Inscrições em programa que paga R$ 724 por mês a desempregados são retomadas em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba vai retomar, na segunda e terça-feira, dias 15 e 16, as inscrições para 280 vagas no Programa Auxílio Desemprego, que foram suspensas esta semana devido a medidas de combate à covid-19.

São 193 vagas para homens e 87 para mulheres na nova etapa do Programa Auxílio Desemprego. Além da bolsa de R$ 724, o programa da Prefeitura de Carapicuíba concede vale-sacolão e vale-transporte.

Os bolsistas selecionados participarão de atividades de capacitação ocupacional e cidadania, desenvolvendo suas atividades práticas junto a órgãos da administração municipal. O tempo de participação é seis meses e poderá ser prorrogado por mais seis.

O candidato precisa ter de 18 a 59 anos, apresentar condições físicas para o exercício das atividades, estar quite com o serviço militar e obrigações eleitorais, não ter rendimentos próprios, comprovar que está desempregado há pelo menos um ano, residir na cidade há pelo menos dois anos e estar com o CPF regularizado, entre outras regras.

Para se inscrever o candidato deve comparecer à avenida Comendador Dante Carraro, 333, no Ariston, das 10h às 15h, nos dias 15 e 16 de março.