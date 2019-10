Inscrições para 13 cursos gratuitos em Barueri começam na terça (8)

Acontecem entre a próxima terça-feira (8) e sexta (11), as inscrições para 13 cursos de qualificação gratuitos no programa Meu Futuro, da Prefeitura de Barueri.

Os cursos oferecidos serão: Técnicas de Secretariado, Técnicas de Desenvolvimento Profissional, Matemática Financeira, Assistente Administrativo, Assistente Departamento Pessoal, Auditor Interno de Qualidade, Auxiliar de Logística, Cuidador, Eletricista Instalador, Instalador de Drywall, Portaria e Recepção, Técnico em Segurança Trabalho e Técnicas de Oratória.

Criado pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (SICT), o projeto já formou mais de 3 mil pessoas.

120 senhas por dia

As inscrições serão realizadas de 8 a 11 de outubro, das 8h30 às 16h30 no Centro de Qualificação Profissional, que fica na rua Domingos Crudo, 248, Centro de Barueri, com um limite de 120 senhas por dia.

As vagas são destinadas a moradores de Barueri com 18 anos ou mais. É necessário estar com o Cadastro Cidadão atualizado e apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar. Não serão aceitas matrículas sem que todos os documentos exigidos sejam apresentados no ato.

O candidato que precisar de vale transporte deve comprovar morar a mais de 2 km de distância do local do curso, conforme determina a lei municipal 2.627, além de providenciar também o CNIS, emitido gratuitamente no Ganha Tempo Municipal.

Horários

Haverá três opções de horário: das 9h ao meio-dia, das 14 às 17h – dependendo da demanda – e das 18h30 às 21h30. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira na rua Professor Max Zendron, 177, Vila São Jorge.