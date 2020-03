Inscrições para concurso com salários de até R$ 10,4 mil em Santana de Parnaíba vão até segunda (9)

As inscrições para o Concurso Público 01/2020, da Prefeitura de Santana de Parnaíba, vão até segunda-feira, 9 de março, no site do Instituto Mais. Os salários vão de R$ 1,4 mil a R$ 10,4 mil.

O concurso público tem 14 vagas, para cargos como agente de defesa civil (1), oficial de manutenção – serralheiro (1), educador esportivo – atividades aquáticas (1) / ginástica de academia (1) / ginástica rítmica (1) / judô (1) / capoeira (1), futsal (1) e tênis (1).

Na área da Saúde, há vagas de auditor (1), angiologista (1), médico do trabalho (1), pneumologista (1) e psiquiatra infantil (1).

Também haverá formação de cadastro reserva para diversos cargos, como professor de educação básica, farmacêutico, auxiliar em saúde bucal, psicólogo, engenheiro da computação e técnico em segurança do trabalho, entre outros.

Inscrições no concurso público em Santana de Parnaíba

As inscrições começaram em 5 de fevereiro e vão até o dia 9 de março, no site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br).

A taxa para se inscrever varia de R$ 39 a R$ 66, de acordo com o cargo pretendido.

Clique aqui e leia o edital.