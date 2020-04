Inscrições para concurso público com 124 vagas em Jandira acabam neste domingo

As inscrições para o concurso público em Jandira, com 124 vagas de emprego, terminam neste domingo (12). Há oportunidades para profissionais do nível fundamental, médio e superior, com salários a partir de R$ 1.045.

Para quem tem ensino fundamental (inclusive incompleto), há vagas para funções como pintor, coveiro, pedreiro, jardineiro, encanador e auxiliar de limpeza. Entre as oportunidades de nível médio estão auxiliar de farmácia, auxiliar de contabilidade e porteiro.

Para nível superior, há vagas para professor, engenheiro civil, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e médicos de diversas especialidades. Também estão previstas no concurso público em Jandira oportunidades em cargos como motorista e técnico de radiologia.

Publicidade

Inscrições para o concurso público em Jandira:

As inscrições para o concurso público em Jandira podem ser realizadas até este domingo (12), no site do Instituto Consulpam(www.consulpam.com.br).

A taxa de inscrição é de R$ 15 para cargos que exigem ensino fundamental incompleto; R$ 20 para ensino fundamental completo; R$ 30 ensino médio; e R$ 50 superior.

Clique aqui e leia o edital do concurso público.

IMPORTANTE: O concurso pode ser suspenso ou cancelado pela Prefeitura de Jandira devido à crise gerada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).