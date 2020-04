Inscrições para concurso público com 124 vagas em Jandira são reabertas

A Prefeitura de Jandira, através de aditivo, reabriu as inscrições para o Concurso Público nº 001/2020 que irá preencher 124 vagas de empregos em diversos cargos para profissionais com níveis fundamental, completo e incompleto, médio e superior. Há oportunidades para pessoas com deficiência.

Os interessados têm até o dia 11 de maio para realizarem as inscrições exclusivamente pela internet no site do Instituto Consulpam (www.consulpam.com.br), responsável pelo concurso. A prova objetiva tem previsão para ocorrer no dia 12/07/2020, sendo no período da tarde para cargos de nível médio e no período da manhã para cargos de nível superior e fundamental.

Algumas das vagas disponíveis são para os cargos de pintor, coveiro, pedreiro, professor, engenheiro civil, auxiliar de limpeza, ajudante geral, jardineiro, encanador e técnico em radiologia. Entre outros cargos, o edital prevê a seleção de médicos de diversas especialidades, como, por exemplo, clínico geral, ortopedista e pediatra.

Serviço

Concurso Público com 124 vagas em Jandira

Inscrições: de 22/04 a 11/05 // Site: www.consulpam.com.br // Prova objetiva: prevista para 12/07