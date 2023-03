Inscrições para concurso público com 532 vagas em Itapevi começam nesta segunda-feira (6)

Inscrições para concurso público com 532 vagas em Itapevi começam nesta segunda-feira...

Começam nesta segunda-feira (6) as inscrições para concurso público em Itapevi com 532 vagas em diversas funções na administração municipal. As oportunidades são para atuar nas áreas de Educação, Saúde, entre outras.

A maior parte das oportunidades (400 vagas) é para o cargo de professor de Educação com salário de R$ 3.315,41. Também são ofertadas vagas de professor de Educação Básica II Artes (1) e professor de Educação Básica II Inglês, com salários de R$ 1.657,70.

Também na Educação, o concurso público de Itapevi abre oportunidades para monitor de desenvolvimento infantil (30), que paga R$ 1.432,77; inspetor de alunos (20), com salário de R$ 1.671,57; agente de inclusão escolar (10), com salário de R$ 1.432,77.

Já na área da Saúde, há vagas para agente comunitário de saúde (4) para atuar no Jardim São Carlos, Ambuitá, Jardim Rosemeire e Suburbano, com salário de R$ 2.604; fisioterapeuta respiratório (3), que paga R$ 3.581,93; fonoaudiólogo (1), com remuneração de R$ 4.775,90; terapeuta ocupacional (2), com salário de R$ 3.581,93; e farmacêutico (1), que paga R$ 4.775,90.

Há também oportunidades para médicos: cardiologia adulto (3); cirurgião geral emergência (1), endocrinologia adulto (3), médico estratégia saúde da família (2), neurologia infantil (2), pneumologia adulto (3), médico urgência e emergência (2), médico auditor (1), clínico UBS (10), médico do trabalho (1), ginecologia (3), pediatra emergência (2), pediatra UBS (3), psiquiatra (3). A remuneração é de R$ 53,79 por hora mais gratificação de até 80% de segunda a sexta-feira e até 100% sábado, domingo e feriado.

Há ainda vagas de agente de serviços (5); com salário de R$ 1.357,44; agente de combate às endemias (1), que paga R$ 2.604; condutor de veículos (4), com salário de R$ 1.671,57; analista em vigilância epidemiológica (1), com salário de R$ 4.178,92; analista em vigilância sanitária (1) R$ 4.178,92 e auditor (1), que paga R$ 4.178,92.

O concurso público 02/2023, que oferecia 4 vagas inicialmente, mas foi retificado e passou para 7 vagas, sendo uma para cada cargo: agente de administração pública (R$ 2.671,57); contador (R$ 4.178,92); engenheiro ambiental (R$ 7.163,86); engenheiro civil (R$ 7.163,86); engenheiro de trânsito (R$ 7.163,86); fiscal de serviços públicos (R$ 4.178,92); e ouvidor (R$ 7.163,86).

Além dos salários, a Prefeitura de Itapevi oferece aos colaboradores auxílio transporte de R$ 198 e auxílio alimentação de R$ 264 por mês.

Como se inscrever no concurso público da Prefeitura de Itapevi:

As inscrições para o concurso público começam nesta segunda-feira, 6 de março, e vão até às 23h59 do dia 10 de abril de 2023, exclusivamente no site da Vunesp.

A taxa de inscrição do concurso 01/2023 é de R$ 54, 90 para as vagas de nível ensino fundamental e R$ 67,90 ensino médio. Já para o concurso 02/2023, a taxa é de R$ 98,80. Leia aqui o edital.