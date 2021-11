Inscrições para concurso público em Barueri vão até dia 29

As inscrições para concurso público da Prefeitura de Barueri, que oferece nove vagas em diversas áreas, vão até o dia 29 de novembro. Os salários variam entre R$ 5.319,56 e R$ 9.090,11 de acordo com o cargo.

Há vagas para analista em vigilância sanitária e epidemiológica (4 vagas), médico clínico geral (1), médico fisiatra (1), médico ginecologista obstetra (1), engenheiro ambiental (1) e engenheiro civil (1). Também há vagas para pessoas com deficiência.

O contrato terá validade de dois anos, a partir da data de homologação de cada cargo, podendo ser prorrogado, a critério da Prefeitura de Barueri, por mais dois anos. Já as jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais e podem funcionar em regime de escala.

Inscrições no concurso público da Prefeitura de Barueri:

As inscrições no concurso público da Prefeitura de Barueri podem ser feitas até o dia 29 de novembro, pelo site do Instituto de Gestão de Cidades (IGECS). A o valor da taxa de inscrição é de R$ 72,50.

Clique aqui para ler o edital completo.

