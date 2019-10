Inscrições para curso gratuito de manicure em Osasco acontecem nesta terça (22)

Acontecem nesta terça-feira (22) as inscrições para o curso gratuito de manicure oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Osasco. As vagas são limitadas.

Os interessados devem comparecer ao Fundo Social, localizado na Avenida Bussocaba, 140, Vila Campesina, nesta terça-feira, das 8h às 16h, com originais e cópias do RG, CPF e comprovante de endereço. É necessário residir em Osasco e ser maior de 18 anos.

As aulas serão ministradas no Espaço Mãos do Futuro, localizado na Avenida Deputado Emílio Carlos, 113, ao lado do Restaurante do Servidor, com data de início ainda a definir.

SERVIÇO

Curso de Manicure – Espaço Mãos do Futuro do Fundo Social de Solidariedade de Osasco

Inscrições: dia 22/10 – terça-feira, das 8h às 16h

Local: Fundo Social – Avenida Bussocaba, 140, Vila Campesina

Mais informações pelo telefone (11) 3652-9400