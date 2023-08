Inscrições para cursos oferecidos no Ifood, em Osasco, vão até dia 25

As inscrições para as primeiras turmas dos cursos oferecidos pela Escola Korú em parceria com a plataforma Potência Tech na sede do Ifood, em Osasco, vão até dia 25 de agosto.

O projeto transformou uma parte do escritório do iFood em sala de aula com o objetivo de fornecer cursos gratuitos de tecnologia e oportunidades de emprego, visando capacitar 25 mil indivíduos até o ano de 2025, enquanto fortalece o ecossistema tecnológico na região.

A Escola Korú está se preparando para formar 128 alunos ao logo do semestre, garantindo que os alunos estejam em contato direto com empresas parceiras desde os primeiros passos de sua jornada acadêmica.

Dentro deste programa, as oportunidades de bolsas oferecidas são para os cursos de Engenharia de Dados e Desenvolvimento de Software (sendo este último disponível no formato online), ambos com uma duração de seis meses. São 128 vagas, 64 para cada curso.

As inscrições podem ser feitas pelo site dtech-koru-ifood.ves.jobs/?utm=pr ou pelas páginas da Escola Korú e do Potência Tech.

Os graduados desses cursos terão acompanhamento contínuo na plataforma de ex-alunos da Korú, que oferece mentorias de longa duração com profissionais experientes do mercado, além de um programa de empregabilidade permanente.

A parceria com o iFood também incluirá participação em feiras de carreiras para impulsionar oportunidades de contratação.

O programa Potência Tech, criado pelo iFood, oferece bolsas de estudo em instituições parceiras, além de uma plataforma online com trilhas educacionais gratuitas, com foco na empregabilidade de grupos sub-representados no mercado de tecnologia, como mulheres, pessoas negras, indígenas e LGBTQIAPN+.

“O Potência Tech é uma grande aposta do iFood para chegarmos a um país mais próspero, por meio da educação e da tecnologia. A Korú e a plataforma Potência Tech, do iFood, são iniciativas educacionais que têm o mesmo propósito e estão fundamentalmente alinhadas em oferecer oportunidades reais e de qualidade a grupos minorizados. Trazemos para dentro de nossa sede um parceiro que tem feito a diferença no mercado e alinhado ao que queremos potencializar em nossas ações para gerar impacto”, afirma Roberta Piozzi, gerente de ESG de Educação iFood.