Inscrições para elenco da Paixão de Cristo estão abertas em Itapevi

A prefeitura de Itapevi está com inscrições abertas para quem deseja participar do elenco do espetáculo “A Paixão de Cristo” deste ano. São 50 vagas destinadas aos munícipes com idade a partir de 12 anos.

Os interessados têm até o dia 25 de março para se inscrever. Basta comparecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Escola Municipal Livre de Teatro e Circo, que fica na Secretaria de Cultura e Juventude, avenida Luiz Manfrinato, 194, Centro. Menores de idade devem estar acompanhados de pais ou responsáveis.

Não é necessário ter experiência em palco, apenas ter disponibilidade para frequentar os ensaios, que já estão sendo realizados desde o dia 16 de janeiro na Escola de Teatro, todas as quintas e sextas-feiras, das 18h30 às 22h, e aos sábados, das 18h às 21h.

Durante os ensaios da peça dirigida pelo professor Hélton Lima, os participantes passam por preparação do corpo e da voz, fazem exercícios de criação e recebem orientações da Secretaria de Cultura e Juventude, com toda a equipe técnica do espetáculo.

A Paixão de Cristo – Os Mistérios da Fé

O tema do drama da Paixão de Cristo deste ano é “Os Mistérios da Fé” e tem como objetivo apresentar um relembrar a trajetória da vida e obra de Jesus Cristo.

A apresentação faz parte do calendário oficial de eventos de Itapevi. Agora em 2020, o espetáculo está na sua 13ª edição e será realizado na Sexta-feira Santa, dia 10 de abril, e no sábado, dia 11 de abril, a partir das 19h, no Ginásio de Esportes, que fica na avenida Rubens Caramez 1000A, Centro.

A Paixão de Cristo em Itapevi

Em 2019, a apresentação envolveu diretamente 280 pessoas, das quais 80 atores da Escola de Teatro e Circo e 80 bailarinos da Escola de Dança, além de 40 colaboradores da comunidade local. O espetáculo “A Paixão de Cristo – O Caminho da Promessa” foi assistido por cerca de cinco mil pessoas.

Desde 2017, além da performance artística, o espetáculo conta com equipamentos mais tecnológicos. Foram utilizados cinco palcos diferentes para a encenação, e quatro ilhas para edição, iluminação, projeção e sonorização do drama, que teve ainda três painéis de LED e transmissão ao vivo para um telão na área externa do ginásio.