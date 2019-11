Inscrições para Etecs, com 2,5 mil vagas na região, são prorrogadas

O governo do estado anunciou no início da tarde desta segunda-feira (11) que as inscrições para o vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) foram prorrogadas. O prazo, que se encerraria nesta terça, agora vai até às 15h da próxima quinta-feira (14).

As Etecs de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Jandira, Santana de Parnaíba e Itapevi têm, juntas, 2,5 mil vagas, em cursos como contabilidade, nutrição e dietética, química, administração, segurança do trabalho, marketing, logística, recursos humanos enfermagem e desenvolvimento de sistemas.

Em todo o estado, o vestibulinho oferece 86.939 vagas, distribuídas entre os Ensinos Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica. O exame será no dia 15 de dezembro.

Como se inscrever para o vestibulinho na Etec:

A inscrição para o processo seletivo deve ser feita até as 15 horas do dia 14 de novembro, exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.

É preciso preencher a ficha de inscrição eletrônica e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de R$ 30. O valor deve ser pago em dinheiro, em qualquer agência bancária ou via internet por meio do banco do candidato ou ainda pela ferramenta Getnet (pagamento com cartão de crédito).