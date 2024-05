Instituto Cacau Show expande atuação em Itapevi com nova unidade

Na manhã desta sexta-feira (3), o Instituto Cacau Show inaugurou sua quarta unidade, a terceira em Itapevi.

publicidade

A solenidade contou com a presença de Alexandre Costa, CEO da empresa, sua esposa Angela Costa, Clóvis Madeira, presidente da entidade, do prefeito de Itapevi, Igor Soares, entre outras autoridades.

A nova unidade, localizada na região central, tem capacidade para atender mais de 500 alunos por meio do Programa Inspire, oferecendo atividades educacionais, esportivas e culturais gratuitas para jovens a partir dos 14 anos. Das quatro unidades do Instituto no país, uma fica no Espírito Santo, e as outras três estão em Itapevi, sendo as outras duas no bairro Ambuitá.

publicidade

O Instituto Cacau Show é um importante parceiro da Prefeitura de Itapevi na implantação de novas diretrizes pedagógicas, especialmente nas Escolas do Futuro. Sua atuação tem sido fundamental na formação dos estudantes locais, promovendo cursos e atividades extracurriculares voltadas ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes de 7 a 18 anos.

As matrículas para a nova unidade já estão abertas. As turmas funcionarão de segunda a sexta-feira, com opções de frequência duas ou três vezes por semana, nos períodos da manhã ou tarde, em contraturno escolar. As vagas são limitadas, e os interessados podem se inscrever através deste link.

Para obter mais informações sobre os cursos e o processo de matrícula, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (11) 99871-8537. O Instituto Cacau Show fornece lanche, uniformes e materiais necessários para os alunos matriculados.