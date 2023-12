Instituto Cacau Show vai inaugurar nova unidade no Centro de Itapevi

O Instituto Cacau show anunciou que em 2024 irá inaugurar uma nova unidade, dessa vez no centro de Itapevi. O endereço ainda não foi informado.

As matrículas para a nova unidade, que também vai oferecer gratuitamente atividades educacionais, esportivas, culturais e de formação para crianças e adolescentes de 15 a 17 anos, já estão abertas (mas a unidade só fica pronta no próximo ano).

As turmas serão de segunda a sexta-feira, e cada aluno pode frequentar duas ou três vezes por semana, no período da manhã ou tarde (contraturno escolar). As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever neste link.

Informações sobre cursos e matrícula podem ser obtidos pelo Whatsapp (11) 99871-8537. O Instituto fornece lanche, uniformes e materiais necessários.