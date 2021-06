Instituto Eurofarma abre vagas em Itapevi para cursos gratuitos de Técnicas Administrativas e Cuidador de Idosos

O Instituto Eurofarma abriu em Itapevi vagas para cursos gratuitos de Cuidador de Idosos e Técnicas Administrativas. Também há oportunidades para cursos oferecidos pela instituição em Interlagos, na zona Sul de São Paulo, e online, totalizando mais de 500 vagas.

publicidade

Em Itapevi, os cursos disponibilizados são ministrados em parceria com o Senai e as aulas acontecem na rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 246. São 44 vagas para o curso de Técnicas Administrativas, que tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades comportamentais e éticas, além das competências que permitam o apoio nas rotinas administrativas das empresas.

Na mesma cidade, o Instituto Eurofarma abriu 33 vagos para o curso de Cuidador de Idosos, que é destinado a pessoas entre 18 e 50 anos de idade e orienta quanto ao convívio direto com o idoso, com uma visão integral dos cuidados necessários e a valorização do papel na família e na comunidade.

publicidade

Em Interlagos, a instituição oferece os cursos de Marketing e Comunicação (34 vagas), Auxiliar de Eletricista (32) e Técnicas Administrativas (38) e Técnico de Enfermagem (80, com primeiro semestre em EAD e dois anos seguintes presencial). Também há vagas para os cursos online preparatórios para Etec (80 vagas) e Enem (160).

Inscrições para os cursos gratuitos:

As inscrições podem ser feitas no site www.institutoeurofarma.com.br até o dia 30 de junho. Os inscritos serão contatados via e-mail para agendamento do processo seletivo a partir de julho. Os nomes dos aprovados estarão disponíveis no site ao término do processo seletivo, no mesmo mês. As aulas terão início em agosto.

publicidade

Fundado há 15 anos, o Instituto Eurofarma busca aprimorar os resultados dos investimentos sociais da Eurofarma em três principais áreas: Formação de Jovens e Adultos, Educação Complementar e Educação Ambiental. As iniciativas desenvolvidas sempre visam à inclusão socioeconômica e ao desenvolvimento sustentável, por meio da educação.