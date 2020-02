Instituto GPA abre inscrições para curso gratuito de música em Osasco

Estão abertas as inscrições em Osasco para o curso de música oferecido pelo Instituto GPA, por meio do Programa de Música e Orquestra.

Com duração de até 2 anos, o curso oferece aulas gratuitas para jovens, de 10 a 18 anos, através do Método Jaffé de Ensino Coletivo de Cordas, que ensina os alunos ingressantes a tocar violino, viola, violoncelo e contrabaixo, em formato de orquestra, desde a primeira aula, sem necessidade de conhecimento musical prévio.

Para se inscreverem, os interessados devem comparecer até o dia 14 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h na unidade de Osasco (Rua Dona Primitiva Vianco nº 400). Os candidatos devem levar: documento de identidade com foto e comprovante de residência. São 45 vagas preenchidas na primeira turma do ano.

Após o ciclo de estudos, os alunos destaques no decorrer do processo são selecionados para ingressar na Orquestra Instituto GPA, uma vertente do Programa de Música, que realiza apresentações gratuitas nacional e internacionalmente.

Com isso, o Instituto GPA, busca despertar vocações e estimular talentos, entre jovens estudantes, por meio da música.

Para Milena Amaral Monteiro, violoncelista ex-aluna do curso de música em Osasco e integrante da Orquestra Instituto GPA há 4 anos, a formação no curso de música foi essencial para o desenvolvimento de várias habilidades musicais e pessoais.

“Tive vivências que eu acredito que só o curso de música poderia proporcionar. Além de ter sido a base da minha formação como musicista, o curso também foi fundamental para mim como pessoa, como ser crítico e reflexivo na sociedade. Essa experiência me proporcionou momentos extremamente marcantes, como a minha formatura, que representou o fim de um ciclo muito importante e decisivo na minha vida”, disse.

Serviço

Inscrições para o Curso de Música em Osasco:

Data: 03 e 14 de fevereiro / Horário: de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h / Local: Instituto GPA – 1º andar do Mercado Extra – Osasco Primitiva Vianco (Rua Dona Primitiva Vianco nº 400)