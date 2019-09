Integração com CPTM deve ser próxima fase do Bilhete Único em Osasco, diz novo secretário

Integração com CPTM deve ser próxima fase do Bilhete Único em Osasco,...

Presidente do diretório municipal do PSD, Lau Alencar assumiu oficialmente a Secretaria de Transportes de Osasco em solenidade realizada na manhã desta quinta-feira (12). Um dos desafios da nova pasta é a aguardada implantação do Bilhete Único, promessa no município desde gestões anteriores. A expectativa é que o projeto apresentado pelo prefeito Rogério Lins passe pelo crivo dos vereadores e entre em vigor a partir do dia 1º de dezembro.

“A cidade ganha com isso, a população ganha, e a partir de 1º de dezembro o Bilhete Único é realidade na cidade”, diz Lau Alencar, que, na segunda-feira (9), recebeu título de Cidadão Osasquense ao lado do ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Gilberto Kassab. Ele comandava a Secretaria de Obras da cidade, que agora tem Waldyr Ribeiro Filho à frente.

Pela proposta apresentada pelo Executivo, o Bilhete Único de Osasco permitirá que o seu titular, com o pagamento de apenas uma tarifa, se utilize de até duas viagens em ônibus municipais em até uma hora para a integração.

Aos domingos e feriados, o tempo permitido para a integração tarifária será de duas horas. Ainda de acordo com o texto do projeto, não será permitida a utilização da segunda viagem na mesma linha ou ônibus em que foi realizada a primeira.

O Bilhete Único terá subsídio da administração municipal, que deve destinar cerca de R$ 10 milhões por ano para o projeto.

“Está no radar”

Lau Alencar afirma que será avaliada a possibilidade de que Bilhete Único permita também integração com a CPTM e com ônibus intermunicipais. “É um grande avanço iniciar e aí, depois, dependendo de recursos, porque a Prefeitura tem que subsidiar tudo isso, dependendo da condição financeira, viabilizar outras condições”, afirma o novo secretário de Transportes.

“Já está nos planos do prefeito Rogério Lins. Temos que saber qual o impacto real financeiro dessa primeira etapa do Bilhete Único. Aí, dependendo do impacto disso, já há um estudo, sim, para entender essa parceria com a CPTM, que é desejada por muitos trabalhadores. E isso está no radar”, completa.