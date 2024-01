Integrante de “quadrilha do Pix” é preso após ser flagrado furtando moto em Barueri

Integrante de “quadrilha do Pix” é preso após ser flagrado furtando moto...

Um indivíduo de 22 anos foi preso em flagrante por policiais militares, neste domingo (7), enquanto furtava uma motocicleta, no Parque Imperial, em Barueri. Ele era procurado pela Justiça por integrar um grupo de sequestro relâmpago que obriga vítimas a fazerem transferências via Pix, conhecido como “quadrilha do Pix”.

Os Policiais Militares da 5ª Cia, estavam em patrulhamento pelo bairro quando o avistaram empurrando uma motocicleta sem emplacamento. Diante da suspeita, os agentes deram voz de parada ao indivíduo, que não obedeceu, empurrou a moto em direção aos militares e tentou fuga a pé.

Ele foi alcançado rapidamente, mas ainda partiu para cima dos policiais. Segundo a PM, foi necessário usar força para conter o suspeito. O chassi da moto que ele empurrava estava raspado e a numeração do motor revelou que o veículo havia sido roubado no dia 23 de dezembro.

Ainda segundo a PM, o meliante admitiu ter furtado uma outra moto minutos antes de ser abordado. A moto, modelo Honda/160, estava escondida entre dois carros na rua Cláudio Manoel da Costa, também no Parque Imperial.

Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Barueri, onde permaneceu à disposição da Justiça.