Internauta cria grupo que reúne mensagens de apoio a Rogério e Aline Lins

A osasquense Silvana Marinho criou o grupo “Todos por Lins” no Facebook, que reúne internautas para mandarem mensagens de apoio ao prefeito de Osasco, Rogério Lins, e à primeira-dama, Aline Lins.

“Vamos ser solidários ao nosso prefeito e à primeira-dama. Deixe seu carinho, suas orações, energia boa para o Rogério e a Aline. Pois neste momento isto irá fortalecer TODOS. #todosporlins”, diz Silvana Marinho na descrição do grupo, que reúne mensagens de carinho, força e fé.

O casal está internado em estado estável desde sexta-feira (28), no Hospital Municipal Antonio Giglio, com queimaduras de primeiro e segundo grau nas mãos, braço e rosto, oriundos de uma explosão ao acender a fogueira do “Arraiá do Servidor”.

“Rogério e Aline Deus no comando estamos em oração!!Boa recuperação”, postou, no grupo, Ingridy Rodrigues.

“Ao casal todo meu carinho!! Estou em prece!!”, declarou Shirley Eurides Queiroz.

“Deus abençoe esta família prefeito Rogério Lins e Dona Aline Lins”, postou Cicinho Carlos.

“Força casal Lins… Deus no comando!”, foi a mensagem de Carlos Sindona.

“Você e Aline vão sair dessa em breve. E você, Rogério, vai continuar fazendo muito por nossa cidade, tamo junto sempre!!!!!!”, postou Maria Cocenza.

“Força, Rogerio e Aline Soares Lins, estamos todos juntos em oração, pela vossa recuperação, Deus nunca nos abandona!”, foi a mensagem de Regina Ribeiro.

Clique aqui para participar e enviar mensagens ao grupo.