Internos da Fundação CASA em Osasco são aprovados para Etec e Fatec

Os jovens de Osasco buscam no curso de Redes de Computadores formações que possam lhes proporcionar novas oportunidades

Um total de 98 adolescentes internos da Fundação CASA no Estado de São Paulo foram aprovados nos processos seletivos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs). Eles representam 41,5% dos 236 jovens na Instituição inscritos para os processos seletivos do primeiro semestre de 2021. Em Osasco, dois adolescentes internados no CASA Osasco I foram aprovados: um para a Etec e outro para a Fatec, segundo a assessoria da instituição.

Do total de aprovados, 24 jovens já foram convocados na primeira lista dos cursos que escolheram – 22 para o técnico e dois para o tecnólogo – para se matricular.

Os outros 74 adolescentes aprovados no Estado poderão ser convocados a partir da segunda chamada, prevista para começar após o dia 28 de janeiro, quando será divulgada a listagem com os matriculados.

Os jovens de Osasco aguardam haver convocação a partir da segunda chamada. Tanto o jovem Bernardo (nome fictício), de 18 anos, quanto Rafael, de 18, buscam no mundo de Redes de Computadores – o primeiro no nível tecnológico e o segundo no nível técnico – formações que possam lhes proporcionar novas oportunidades.

“Todas essas aprovações mostram o potencial e capacidade que eles possuem para mudar de vida”, afirma o secretário da Justiça e Cidadania e presidente da Fundação CASA, Fernando José da Costa.

“A formação técnica e tecnológica é meio para que esses adolescentes tenham uma formação que proporcione a possibilidade de melhor inserção no mercado de trabalho, cada vez mais especializado e competitivo”, avalia o secretário.

Assim como ocorreu na última edição do Vestibulinho e do Vestibular, a seleção para o primeiro semestre de 2021 se deu por meio da análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

A mudança do critério foi para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia.