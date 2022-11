Ipem-SP realizará verificação anual de taxímetros de Barueri

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), órgão delegado do Inmetro, realiza de 28 de novembro a 2 de dezembro a verificação periódica anual de taxímetros com mudança de tarifa para os profissionais de Barueri. A ação ocorrerá na avenida Praia Grande, nº 232, City Bussocaba, próximo ao Parque Chico Mendes, em Osasco.

Segundo o instituto, o objetivo da verificação é garantir que o consumidor não pague mais caro pela corrida.

Os serviços precisam ser agendados no site do Ipem-SP para realização da verificação www.ipem.sp.gov.br. Os taxistas autuados por trafegar com o taxímetro irregular têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. Além disso, o motorista estará sujeito à penalidade em caso de atraso ou não comparecimento à verificação anual de taxímetro conforme agendamento.

Para identificar se o taxímetro foi verificado pelo Ipem-SP, o consumidor deve observar a existência do lacre amarelo, que impede o acesso à regulagem do aparelho, e do selo do Inmetro. Caso o lacre esteja rompido, o consumidor não deve aceitar a corrida, pois o aparelho pode apresentar medição incorreta.

O valor da bandeira é estabelecido pela prefeitura de cada município, mas é importante estar atento ao horário em que as bandeiras ‘um’ e ‘dois’ podem ser utilizadas, para não pagar mais caro pela corrida.