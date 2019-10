“Isso, isso, isso…” Osasco tem Festival de Churros dias 18, 19 e 20

Um programa que o icônico Chaves, um dos personagens mais marcantes da história da TV, adoraria. Osasco recebe, nos dias 18, 19 e 20 de outubro, sexta, sábado e domingo, o Festival de Churros.

A atração vai reunir diversas opções da guloseima, dos tradicionais com doce de leite e cobertos com açúcar e canela até ninho, brigadeiro, Romeu e Julieta, banana com canela, maçã, prestígio, chocolate, paçoca “e zás, e zás…”, como diria Chaves.

Gosta de churros espanhóis (varetas mais finas e compridas, sem recheio, para mergulhar em caldas)? Se preferir a guloseima em formato de cone acompanhado de sorvete tem também! Ou quem sabe a Caneca Tsunami (caneca lambuzada por fora com brigadeiro e granulado ou doce de leite e xerém de amendoim, servida com churros mergulhado no milk-shake)?

Já experimentou churros salgados? Vai encontrar com recheios de mussarela, cheddar, azeitonas pretas, cream cheese, frango desfiado, cobertos com Doritos, batatinha, queijo ralado, bacon etc.

No Festival ainda tem várias comidinhas como crepe, pastel, comida mexicana, hambúrguer, batata frita, coxinhas; bebidas (cervejas e chopes artesanais, água, refrigerantes, sucos) e outros doces (Bubble Waffle, merengues, sorvetes, canolis).

Além dos churros, o festival espaço kids com atrações a partir de R$ 7 e apresentações musicais ao vivo, com as seguintes atrações:

18/10 (sexta) – das 19h às 22h – Banda Retrosfera (rock)

19/10 (sábado) – das 19h às 22h – Banda Rock Executivo

20/10 (domingo) – das 14h às 17 – Velho Ditado, grupo de Osasco (samba)

O Festival de Churros é uma realização da Festival Sabor do Brasil e Fazendinha Audax com apoio do Grêmio Osasco Audax e Prefeitura.

Serviço:

Festival de Churros de Osasco

Entrada gratuita

https://www.facebook.com/events/499445910882742/

Data e horários: 18/10 (das 17h às 22); 19 e 20/10 (das 12h às 22h)

Local: Fazendinha Audax

Endereço: R. Iolanda Tredezini Mossi, 100, Jardim das Flores, Osasco