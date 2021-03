Itapevi abre 40 vagas de emprego para técnicos de enfermagem e 15 para enfermeiros

A Prefeitura de Itapevi abre, neste sábado (20), inscrições para a contratação de 15 enfermeiros e 40 técnicos de enfermagem, que vão reforçar as equipes de combate à covid-19 no município. O contrato é por tempo determinado.

O pré-requisito para a vaga de enfermeiro é ter ensino superior completo em enfermagem, registro no Coren e comprovante de habilitação (última anuidade paga do Coren). O salário é de R$ 4.797,23, por 40 horas semanais.

Para técnico de enfermagem é preciso ter curso de Técnico de Enfermagem, registro no Coren e comprovante de habilitação (última anuidade paga no Coren). O salário é de R$ 2.451,92 por 40 horas semanais.

Inscrições no processo seletivo

O candidato interessado em participar do processo seletivo poderá se inscrever por meio deste link. O período de inscrição online e entrega dos documentos digitalizados é a partir das 8h do dia 20/3 até as 17h do dia 28/3.

Para quem quiser fazer a inscrição presencial, com a entrega física dos documentos, o período é das 8h do dia 20/3 até as 17h do dia 25/3. O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, no Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração e Tecnologia (Rua Isola Belli Leonardi, 8 – 1° andar – Nova Itapevi – Itapevi).

Documentação necessária:

– Documento de identidade (RG);

– CPF;

– Título de eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (última votação);

– Quitação com a obrigação militar (masculino);

– Para Enfermeiro: Curso de Nível Superior em Enfermagem, registro no órgão fiscalizador da profissão (COREN) e comprovante de Habilitação (última anuidade paga do COREN);

– Para Técnico em Enfermagem: Curso de Técnico em Enfermagem, registro no órgão fiscalizador da profissão (COREN) e comprovante de Habilitação (última anuidade paga do COREN);

– Documentos comprobatórios.

Resultados

O resultado do processo seletivo será publicado no dia 02 de abril, no Diário Oficial de Itapevi, disponível no site da Prefeitura. A homologação do processo seletivo será divulgada em 9 de abril, também pelo site.