Itapevi ganha restaurante popular Bom Prato

Nesta quinta-feira (8), o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e o prefeito de Itapevi, Igor Soares (PODE), acompanhados do secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro (PSDB), assinaram autorização para a instalação de unidade do Bom Prato em Itapevi. A assinatura aconteceu no Palácio dos Bandeirantes.

A unidade de Itapevi deverá servir o total de 1.300 refeições diárias, sendo 1.000 no almoço, por R$ 1,00; e 300 no café da manhã, por R$ 0,50. O restaurante será instalado na Rodovia Renê Benedito Silva, s/nº. Essa será a primeira unidade do restaurante Bom Prato no município.

De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo, Floriano Pesaro, garantir a segurança alimentar das pessoas é a prioridade do programa do governo estadual. “O Bom Prato é o maior e mais importante programa de segurança alimentar do País. A cidade de Itapevi ganhará um restaurante e, dessa forma, a população terá a oportunidade de se alimentar com uma refeição de qualidade, saudável a um preço acessível”, finaliza.