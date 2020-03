Itapevi inaugura centro de combate ao coronavírus e abre crédito especial de R$ 1 milhão

A Prefeitura de Itapevi inaugurou nesta quarta-feira (18), o Centro de Combate ao Coronavírus. A unidade conta com 13 leitos e vai funcionar 24 horas por dia, de segunda a domingo.

O prédio, que começou a ser adaptado no último sábado, tem espaço para triagem, recepção e espera, além de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem treinados para atendimento aos pacientes sintomáticos da doença.

A Prefeitura também abriu crédito especial de R$ 1 milhão para ser utilizado pela saúde nos primeiros dias de combate ao coronavírus. Outra medida tomada foi a suspensão de férias e faltas abonadas de todos servidores da saúde.

De acordo com a administração municipal, dez médicos estão sendo contratados em regime de urgência e mais cinco profissionais serão encaminhados à cidade nos próximos dias.

Serviços suspensos em Itapevi:

Como forma de prevenir a proliferação do novo coronavírus, a administração municipal suspendeu as aulas nas escolas da cidade a partir desta quarta.

Serviços como Castramóvel, feira noturna e atendimentos nas unidades de CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) também estão suspensos.

Além de suspender todos os eventos culturais, esportivas e institucionais programados para março, a Prefeitura orienta as igrejas, os restaurantes e as praças de alimentações para que suspendam as atividades a partir da próxima sexta-feira (20).