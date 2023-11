Itapevi inaugura novo ecoponto nesta segunda-feira (6)

A Prefeitura de Itapevi inaugura nesta segunda-feira 6), um novo ecoponto na cidade, dessa vez no bairro Jardim Santa Rita (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, ao lado da Escola do Futuro).

O equipamento, o terceiro ecoponto da cidade, vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h e vai receber descartes de materiais recicláveis (papel, metais, vidros, plásticos), madeira, estofados, pneus e óleo de cozinha. O Ecoponto também recebe resíduos sólidos provenientes de entulho. São 50 quilos por pessoa, desde que estejam devidamente ensacados. No local não são recebidos restos de poda de árvores e resíduos empresariais (armários, cadeiras, mesas e outros).

Com 618 m², o espaço do Jardim Santa Rita tem sala de recepção, lavatório, vestiários, escritório administrativo e contêineres com capacidade de armazenamento de mil litros para o descarte de materiais recicláveis. Há também caçambas metálicas onde ficarão os resíduos de madeira com capacidade total de armazenamento de 5 m³.

