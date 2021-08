Itapevi: inscrições abertas em cursos de consultor de alvenaria, técnicas para impermeabilização e mais 8

Estão abertas as inscrições para 10 cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos em Itapevi, em parceria com o Senai, pelo Programa Emprega Rápido do Sebrae, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

As opções de cursos com vagas abertas são: Construtor de Alvenaria, Inspetor de Qualidade, Assistente de Controle de Qualidade, Modelagem de roupas (modelos de vestidos), Técnicas para Impermeabilização em Estruturas, Inglês Básico, Comunicação Eficaz, Meu Emprego (trabalho em equipe), Ética no Trabalho e Atendimento ao Público.

As aulas serão ministradas no formato presencial e realizadas na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279, na Cohab – no piso superior do Bom Prato) e no CRAS Maristela (Avenida Pedro Paulino, 825 – Cohab).

Processo seletivo

Para os cursos de qualificação oferecidos pelo Senai, os pré-requisitos para as vagas são ter 18 anos, com, no mínimo, a 6º série do ensino fundamental. Para os cursos oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é necessário ter 14 anos. O critério de seleção será por ordem de inscrição.

A matrícula dos selecionados será realizada de forma presencial. Os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico entrarão em contato para ajustar os detalhes de efetivação.

Como se inscrever nos cursos gratuitos oferecidos em Itapevi:

Os interessados têm até sexta-feira (20) para realizar a inscrição por meio deste link. O edital está disponível no site da Prefeitura de Itapevi.

Mais informações podem ser obtidas na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, por meio do WhatsApp (11) 4450-6788 ou e-mail escola5.0@itapevi.sp.gov.br.

Confira abaixo os cursos oferecidos:

Senai

Construtor de Alvenaria (8 Vagas) – Dias de aulas: segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17h

Inspetor de Qualidade (16 Vagas) – Dias de aulas: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30

Assistente de Controle de Qualidade (16 vagas) – Dias de aulas: segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17h

Modelagem de roupas – Modelos de vestidos (16 vagas) – Dias de aulas: terça a quinta-feira, das 8h às 12h

Técnicas para Impermeabilização em Estruturas (16 Vagas) – Dias de aulas: segunda a sexta-feira, das 13h às 17h

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Inglês Básico (30 Vagas) – Dias de aulas: segunda e quarta-feira, das 8h às 10h30, e de terça e quinta-feira, das 13h30 às 15h30

Comunicação Eficaz (16 Vagas) – Dias de aulas: terça e quinta-feira, das 10h às 12h

Meu Emprego, Trabalho em Equipe (15 vagas) – Dias de aulas: segunda e quarta-feira, das 13h30 às 17h

Ética no Trabalho (15 Vagas) – Dias de aulas: terça e quinta-feira, das 10h às 12h

Atendimento ao Público (15 Vagas) – Dias de aulas: terça e quinta-feira, das 10h às 12h